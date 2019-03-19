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İstihdam için yeni teşvik
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Ekonomi - - Editör: Özge KESİCİ

İstihdam için yeni teşvik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uygulamaya geçirilecek yeni istihdam teşvikiyle ilgili açıklamada bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen 'İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın 18 ayrı teşvik ve destek uygulamasıyla 1,7 milyona yakın işveren, 11 milyondan fazla sigortalıya destek verdiğini bildirerek şöyle konuştu: 

"İşverenlerimizin Mayıs ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartları sağlanırsa, izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bu yeni teşvik ile devletimiz; vatandaşlarımızın iş bulabilme imkânını arttırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bugüne kadar görülmemiş bir istihdam teşviki sunuyor.Yeni teşvikin yanı sıra; mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılıyoruz.''dedi.

 


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