İstifa eden İYİ Partili belediye başkanından görülmemiş hareket

İstifasını veren İYİ Partili belediye başkanı tabelasını da yanında götürdü. Tekirdağ'da İYİ Parti Ergene İlçe Başkanı Kevser Koçerdin Gençalp ve yönetim kurulu ekibi görevlerinden topluca istifa ederken parti başkanı seçimler için yaptırdığı tabelasını da yanına aldı.

Tekirdağ'da İyi Parti Ergene ilçe binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte topluca istifa eden İyi Parti İlçe Başkanı Kevser Koçerdin Gençalp ilginç bir olayın altına imzasını atmaktan kaçınmadı.

Tabelasını da Aldı

Gençalp, "Kurucusu olduğum İyi Parti Ergene İlçe Başkanlığı'ndan istifa etmiş bulunmaktayım. Çünkü teşkilatımız bir ittifak yaptı. Bu hem yönetim ekibimizde hem de seçmenimizde büyük bir hayal kırıklığı yaşanmasına neden oldu. Çabalarımız boşa giderken bundan sonra da her zaman Ergene'nin yanında olmaya devam edeceğimizi vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. İl yönetimimizde bizi yok sayınca yapacak bir şey kalmadı." dedi.