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İşte soğuk algınlığından kurtulmanın reçetesi
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Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

İşte soğuk algınlığından kurtulmanın reçetesi

Havaların bir ısınıp bir soğumasının hastalıklara özellikle de soğuk algınlığına davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, çoğu kişinin soğuk algınlığı olmaya başladığını hissettiği anda ilaca yöneldiğini ancak soğuk algınlığını kolay atlatabilmek için kanıtlanmış bazı yöntemler olduğunu paylaşıyor.

İşte sizler için soğuk algınlığında yapılması ve kaçınılması gereken noktaları hazırladık. Soğuk algınlığı olduğunuzu hissettiğiniz andan itibaren bol su tüketmeniz gerektiğini paylaşan uzmanlar, ister limonlu çay, ister çorba olsun, sıcak sıvılar tüketmenin, sıvı kaybını önleyeceğini ve hastalığı kolay atlatmayı sağlayacağını dile getiriyor.

Bu dönemde de ayrıca sıvı kaybına sebebiyet verecek tuzlu yiyeceklerden, kahve ve şekerli içeceklerden kaçınılması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var. 

Boğaz ağrısını ve boğazınızın şişkinliğini gidermek için bir bardak sıcak suya yaklaşık 1 çay kaşığı tuz karıştırıp tuzlu su gargarası yapmanızın büyük faydası olacağını dile getiren uzmanlar, soğuk havanın  sıcak havadan daha az nem tuttuğunu ve kuru burun delikleri virüslere daha yatkın olduğunu savunuyor.

Kişi zaten hastaysa kuru havanın da boğaz ağrısını kötüleştireceğini ifade eden uzmanlar, hava nemlendirici ürünler kullanılabileceğini veya ısı kaynağına yakın bir yere derin olmayan bir kase su konulabileceğini savunuyor.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirebilmek adına dinlenmenin de şart olduğunu paylaşan uzmanlar, bunu yapmanın en iyi yolunun uykudan geçtiğini paylaşıyor.

Hastalık süresince iki üç gün egzersizlere mola vermenin de doğru bir adım olacağını hatırlatan uzmanlar, soğuk algınlığında kaçınılması gereken en önemli noktanın antibiyotikler olduğunu vurguluyor. 


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