İşte Galatasaray'ın toplam borcu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın toplam borcu belli oldu. 31 Aralık 2018 itibarıyla borcun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.
Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal mali raporları tek tek açıkladı.
Sarı kırmızılı takımın borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu ifade eden Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu kaydetti. Kaan Kançal ayrıca, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi.