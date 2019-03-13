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İşte Galatasaray'ın toplam borcu
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

İşte Galatasaray'ın toplam borcu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın toplam borcu nihayet belli oldu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın toplam borcu belli oldu. 31 Aralık 2018 itibarıyla borcun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.

Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal mali raporları tek tek açıkladı.

İşte Galatasaray'ın Borcu

Sarı kırmızılı takımın borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu ifade eden Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu kaydetti. Kaan Kançal ayrıca, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi.


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