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İşte Falcao'nun geliş tarihi!
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

İşte Falcao'nun geliş tarihi!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Yıldız ismin Pazartesi günü İstanbul'da olacağı kaydedildi.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Yıldız ismin Pazartesi günü İstanbul'da olacağı kaydedildi.

Galatasaray forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı takım uzun süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı. Monaco'ya giden Menajer Ahmet Bulut ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak yıldız ismi ikna etti.

Radamel Falcao, Pazartesi günü İstanbul'da olacak. Golcü oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Kolombiya basınına konuşan Falcao, "Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu aşamasında heyecan verici olur." demişti.


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