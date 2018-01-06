İşte Demans hastalığı ve bilinmesi gerekenler

Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul'un yaşamını yitirmesine sebebiyet veren bu hastalığın beyni olumsuz yönde etkileyen bir grup semptomlar için kullanıldığını belirtmekte fayda var.

Demans hastalarının sıradan insanların yapabildiği yemek yemek, giyinmek gibi gündelik faaliyetleri yapmakta zorlanabileceğini hatırlatan uzmanlar, bu hastaların duygu kontrolünü de kaybedebileceklerini dile getiriyor.

Bu hastalık çoğunlukla çok yaşlı kişilerde gözlemlense de, demansın yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemesi gerektiğini vurgulamakta gerekiyor. Pek çok kişinin Alzheimer ile karıştırılan demasın aslında Alzheimer hastalarının yarısını oluşturduğunu belirtmek şart.

Uzmanlar demans hastalarının ilerleyen dönemde beslenme, giyinme gibi gündelik faaliyetlerini yerine getirmekte güçlük çektiklerini savunurken, hastalarda bunların yanı sıra huzursuz davranışların da ortaya çıktığının altını çiziyor. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte agresif, inatçı, şüpheci kişilikler geliştiren hastalar, ne ilerleyen evrelerinde ise artık hasta insanları tanımamaya, konuşamamaya başlayabiliyor ve son safhada da ne yazık ki yatağa bağımlı hale geliyorlar.

Hafif kısa vadeli bellek değişiklikleri, doğru sözcükleri bulmada güçlük çekilmesi, ruh halindeki ani ve anlamsız değişimler, kayıtsızlık, moralsiz ve güvensizlik duygusunu artması, sıradan aktivitelerde güçlük çekme, kişileri hatırlamada sorun yaşanması, olayları ya da anlatılanları takip etmedeki güçlük, sık sık yönünü kaybetme, tekrarlayan davranışlar, değişime uyumsuzluk, yapılan hareketin nedenini unutma demans hastalığının erken belirtileri olarak sayılabilir.