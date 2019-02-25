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İşte Cumhur İttifakı'nda ortak miting tarihleri
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

İşte Cumhur İttifakı'nda ortak miting tarihleri

Cumhur İttifakı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli ortak miting takvimi belli oldu.

Cumhur İttifakı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli ortak miting yapmaya hazırlanıyorlar.

MHP'de de yerel seçim hazırlıkları devam ederken partinin Merkez Yönetim Kurulu ve il başkanları birlikte toplanarak ortak miting konusunda son kararlarını verecekler. AK Parti ile MHP'nin ortak miting takvimi belli olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin 17 Mart'ta İzmir, 23 Mart'ta Ankara ve 24 Mart'ta da İstanbul'da ortak miting düzenleyecekleri de kesinlik kazanmış oldu.

Ortak Miting Takvimi Belli Oldu

Cumhur ittifakının ilk miting yeri İzmir olacak. Erdoğan ve Bahçeli 17 Mart'ta İzmirlilere seslenirken bunun ardından da Ankara ve İstanbul'da da ortak miting düzenleyecekler. 23 Mart Cumartesi günü Ankara'da, 24 Mart Pazar günü ise İstanbul'da Cumhur İttifakı bir araya gelecek.


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