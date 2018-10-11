İşte Arda Turan-Berkay kavgasına ait polis raporu

Arda Turan ve Berkay kavgasına ilişkin tüm iddialar yanıt buldu. Günlerdir konuşulan Arda Turan-Berkay kavgasıyla ilgili polis raporu hazırlandı. Kavgayla ilgili savcılığın devreye girmesinin ardından olayı soruşturan güvenlik güçleri gerekli incelemeleri yaptı. Hazılanan rapora göre futbolcu Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdıktan sonra hastaneye gelerek ateş açtı.

Emirgan'da Berkay ile kavga eden Arda Turab, ünlü şarkıcıya kafa atarak burnunu kırmıştı. Olayın ardından Berkay, hastaneye kaldırılırken, Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, hastaneye gelmişti. Buraya elinde bir silahla geldiği öne sürülen ünlü futbolcunun Berkay'a 'öldür beni çok pişmanım' dediği konuşuldu. Polis ekiplerinin hastanede yaptıkları inceleme neticesinde koridorda boş mervi kovanı bulundu.

HASTANEDE PANİK YAŞANDI

Arda Turan ve beraberindekiler hastaneden ayrıldıktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerinin tartışmaların yaşandığı katta yaptığı incelemelerde fotokopi makinesinde bir mermi çekirdeği bulundu. Polis, mermi çekirdeğini incelemek için emniyete götürdü.

SAVCILIK ARDA TURAN VE BERKAY'I İFADEYE ÇAĞIRACAK

Savcılık, olayla ilgili önce ameliyattan çıkan Berkay'ın ifadesine başvuracak. Ardından da Arda Turan'ın ifadesini alınacak. İfade işlemleri savcılığın talimatıyla emniyet tarafından yapılacak. Arda Turan'ın hastanede silah sıkıp sıkmadığı da Berkay'a sorulacak. İfadeler doğrultusunda soruşturmanın ilerleyeceği öğrenildi.

“ÖLDÜR BENİ, ÇOK PİŞMANIM”

Arda Turan ile Berkay Şahin arasında kavga Arda'nın Berkay'ın eşine sarkıntılık ettiği için çıktığı iddia edilmişti. Kavga sonrasında burnu kırılan ünlü popçu Berkay hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından Berkay'ın eşi Özlem Şahin, Arda'nın elinde silahla hastaneye geldiğini ve Berkay'a “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim” dediğini iddia etmişti.

ARDA TURAN, HASTANEYE SİLAHLI GİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

Kavgayı daha önce “Basit bir tartışma” olarak değerlendiren Arda Turan cephesinden bir açıklama geldi. 2. Sayfa programına konuşan futbolcu, “Berkay, mekanda arkadaşlarımla otururken yanıma geldi ve ‘Kaptan seninle yarın konuşabilir miyiz?' dedi. Ben şakalaşıyor sandım tamam dedim ancak sonrasında ensemden tuttu ve o an çok sinirlendim kafayı koydum… O ana kadar yaşananlardan haberim yok. Olayları Aslıhan'dan öğrendim onu da Berkay'ın eşi aramış. Olanları duyunca hemen hastaneye koştum, yanımda da silah vardı. Bu olaylara sen inanıyorsan kafama sık dedim sonrasında Berkay ve eşiyle orada helalleştik ancak sonrasında bu tarz paylaşımlarda bulundular” şeklinde konuştu.