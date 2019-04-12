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İstanbulkart uluslararası alışveriş kartı olacak
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Ekonomi - - Editör: Armoni BAYAR

İstanbulkart uluslararası alışveriş kartı olacak

İBB iştiraki BELBİM A.Ş ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) arasında İstanbulkart'ın yerli ve milli ödeme sistemi TROY ile entegre edilmesi için iyi niyet protokolü imzalandı.

Bu protokol sayesinde 18 milyon aktif kullanıcısı bulunan İstanbulkart'ın, market, restoran, kafeterya gibi iş yerlerinde alışveriş kartı olarak kullanılması için ilk adım atılmış oldu.

Kredi kartı veya hesap kartı ile POS cihazlarından yapılan ödeme işlemlerinin İstanbulkart'a uyumlu halke getirilmesi yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Türkiye geneli 50 bini aşkın ATM ve yaklaşık 2,4 milyon ödeme noktasında, dünya genelinde ise 190 ülke ve 2 milyon ATM ve 42 milyonu aşkın noktada kullanılabilir uluslararası ön ödemeli bir kart haline dönüşecek.

Vatandaşlar İstanbulkart ile toplu taşıma ücretini öder gibi market, kafeterya, restoran gibi yerlerde ödeme yapabilecek.


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