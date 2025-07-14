İstanbul’da firari elebaşı İ.A'nın yönettiği organize suç örgütüne yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda silah ticareti yapılan atölyeler ortaya çıkarılırken, adeta cephaneliği andıran mühimmat ve ekipmanlar ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, suç örgütünün 116 ayrı suça karıştığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, daha önceki aşamalarda gözaltına alınıp tutuklanan kişi sayısı 150’ye ulaştı.

250 adrese eş zamanlı baskın yapıldı

Soruşturma kapsamında, suç örgütüne silah temin eden 3 atölyeye ve 250 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalarda 214 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, bir kalem tabanca, 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Sergiyi ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyon hakkında bilgi alarak yaptığı açıklamada, suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya: 116 suça karıştılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan İ.A’nın liderliğini yaptığı örgütün; kasten öldürme, yaralama, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik, silah ve uyuşturucu ticareti, motosiklet hırsızlığı gibi toplam 116 suça karıştığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 ayrı sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini belirtti.

Yürütülen soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü, suç örgütünün bağlantılarına yönelik yeni adımların atılacağı bildirildi.