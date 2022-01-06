İstanbul Yeditepe Bienali ile sanata doyacak

Çerçeve içi Çerçeve Dışı temasıyla yola çıkan ikinci Yeditepe bienali, içeride kaybettiğimizi dışarıda aramanın sonuçlarına ilişkin soruları, Batının anlam dünyasının çerçeve ile ilişkisini ve oluşturduğu çelişkiye gelenekli sanatlarımızın kendi estetik ve kültür enstrumanlarıyla birlikte tartışıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliği ile düzenen Yeditepe Bienali ikinci kez istanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Bienal 7 Ocak Cuma günü restorasyonu devam eden Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe'de başlayıp, 7 Mart 2022 tarihine kadar Nuruosmaniye Camii Mahzen, Fatih Cam Küp Galeri ve Yedikule Hisarı'nda devam edecek.

Yeditepe Bienali Küratörü Berkan Karpat yapılacak etkinliğin son derece sıra dışı sanatsal bütünlüğü olduğu, geleneksel Türk islam sanatlarının batının sanatsal formatında da seyirciyle buluşabileceğini söyledi. Pandemi dolayısıyla yurtdışından pek çok sanatçının etkinliğe davetli oldukları halde katılamayacaklarının teyidini aldıklarını ifade eden Karpat İstanbulda oturan bütün sanatseverlerin bu bienale katılmalarını istedi.

BİENAL DÖRT AYRI MEKANDA SERGİLENECEK

İkinci Yeditepe Bienali dört ayrı mekanda sanatseverlerle buluşuyor. Restorasyonu devam eden Süleymaniye Külliyesi İmareti Düzüzziyafe, Fatih Cam Küp Galeri, Nuruosmaniye Camii Mahzen ve Yedikule Hisarıı. Dört mekanda bir türk ara mekan olmaları özelliği ile misafirlerini çerçevede değilse de eşikte karşımayı ve onları "İçeri" davet etmeye aday niteliğinde.

Mekanların mimari özelliklerine uygun bir düzen içeren sergileme yöntemleri, Süleymaniye Camii İmareti Darüzziyafe'de mekanın simetri ve asimetrisini içselleştiren yataylığı, Mahzen'de su ile ilişkisine işaret eden bir türk iniş ve ağırbaşlılığı, Yedikule Hisarı'nda ise dikey bir hareketi esas alıyor. Bu sebeple restorasyonu devameden Süleymaniye Camii İmareti Darüzziyafe'de yer alan ve geleneksel tarzda çalışılmış ikiyüz elli'den fazla eser sanatçının çalışma görme pratiğine uygun şekilde ve kitap sanatları mekanına gönderme yapacak şekilde düzenlendi.

Eserlerin çerçevelerini kapatan veya bazen tamamen gizleyen düzenlemesi, muhataplara belli bir bakış açısını, çerçevelemeyi dayatmaktan ziyade kendi görme biçimini bulması için imkan tanıyor. Aynı zamanda geleneksel sanatların günümüz kültür endüstrisi içindeki konumlarına dair sorgulamaya da işaret ediyor. Fatih Cam Küp Galeri'de ise 2. Yeditepe Bienali'nin eser ve makanlarını dijital olarak gezmek, 3 boyutlu halini müşahade etmek ve serlerin dijital dünyadaki varlığı hakkında düşünmek mümkün olacak.