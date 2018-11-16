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İstanbul yağmura, Anadolu Kar yağışına teslim oldu
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İstanbul yağmura, Anadolu Kar yağışına teslim oldu

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağmur istanbul'da çok etkili oldu. Akşam saatlerinden sonra artan yağmur trafiği felç etti. Öte yandan Anadolu'nun pek çok şehrinden kar yağışı yüzünden okulların tatil ediliği haberleri geliyor.

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağmur istanbulda çok etkili oldu. Akşam saatlerinden sonra artan yağmur trafiği felç etti. Öte yandan Anadolu'nun pek çok şehrinden kar yağışı yüzünden okulların tatil ediliği haberleri geliyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK FELÇ OLDU

İstanbul'da özellikle trafiğin en yoğun olduğu semtlerde yoğun yağmur yüzünden trafik tamamen durdu. Kanalizasyon kapaklarının tıkanması yüzünden adeta göle dönüşen kavşaklar ve alt geçitlerde araçlar sular içinde kaldı.

BELEDİYE TEDBİRLERİ ARTTIRDI

 

Trafiğin durma noktasına geldiği mega şehirde vatandaşlar saatlerce duraklarda belediye otobüsü bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kuvvetli şekilde yağış beklendiği için vatandaşları önlem almaları yönünde uyardı. Yağmurun sabah saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

KAR YAĞDI OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan Yurt genelinde yoğun kar yağışlarıda görülmeye başlandı. Bazı büyük şehirlerde okullar kar yağışı yüzünden tatil edilirken, yoğun yağışların şehirlerarası ulaşımıda etkilediği belirtildi. Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Akseki kara yolu Alacabsel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle araçların geçişine izin verilmiyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kar yağışı ve tipi sebebiyle Seydişehir-ANtalya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, araçların güvenli geçişi için yoğun karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdükleri açıklandı.


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