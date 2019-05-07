İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Belediye Reisliği'ni de yürütecek

Ekrem İmamoğlu'nun yerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'vekil' olarak atandı. Yerlikaya 23 Haziran'da yeni başkan seçilene kadar İstanbul'un hem Valisi hem de Büyükşehir Belediye Başkanı olacak.

İMAMOĞLU'NUN MAZBATASI İPTAL EDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla İstanbul'daki BBB seçimi iptal edildi. İstanbullu 23 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek. YSK'nın kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, tüm sonuçlarıyla ortadan kalktığından, İmamoğlu'nun 17 Nisan'da aldığı mazbsatası da hükümsüz hale geldi.

SADİ GÜVEN SEÇİME KARŞI ÇIKMIŞ

Öte yandan YSK tarafından yapılan oylamada YSK başkanı Sadi Güven'in yeniden seçim yapılmaması yönünde oy kullandığı bildirildi. Bilindiği gibi YSK'da yapılan oylamada 4 red oyuna karşılık 7 oyla seçimin yenilenmesine karar verilmişti.