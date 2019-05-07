Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Belediye Reisliği'ni de yürütecek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Belediye Reisliği'ni de yürütecek

Ekrem İmamoğlu'nun yerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'vekil' olarak atandı. Yerlikaya 23 Haziran'da yeni başkan seçilene kadar İstanbul'un hem Valisi hem de Büyükşehir Belediye Başkanı olacak.

Ekrem İmamoğlu'nun yerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'vekil' olarak atandı. Yerlikaya 23 Haziran'da yeni başkan seçilene kadar İstanbul'un hem Valisi hem de Büyükşehir Belediye Başkanı olacak.

IBBJPEGLOGO

İMAMOĞLU'NUN MAZBATASI İPTAL EDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla İstanbul'daki BBB seçimi iptal edildi. İstanbullu 23 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek. YSK'nın kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, tüm sonuçlarıyla ortadan kalktığından, İmamoğlu'nun 17 Nisan'da aldığı mazbsatası da hükümsüz hale geldi.

SADİ GÜVEN SEÇİME KARŞI ÇIKMIŞ

Öte yandan YSK tarafından yapılan oylamada YSK başkanı Sadi Güven'in yeniden seçim yapılmaması yönünde oy kullandığı bildirildi. Bilindiği gibi YSK'da yapılan oylamada 4 red oyuna karşılık 7 oyla seçimin yenilenmesine karar verilmişti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Belediye Reisliği'ni de yürütecek
İptal kararından sonra CHP seferberlik ilan etti
Hakan Ertekin 'Adı Geçer' diyecek
Ünlü sanatçı Doğuş Youtube kanalı için sinema filmi tadında dizi çekti
Kimi adalet kimi ekmeği için meydana çıktı
Ünlü Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Gözaltına alınan sapık serbest bırakıldı
Elazığ Film Festivali'nde 'Locman' ve 'Suç Unsuru' birinciliği paylaştı
Kaliteli uyku için ne yapmalısınız?
-
Çok Okunanlar
Kaliteli uyku için ne yapmalısınız?
Kaliteli uyku için ne yapmalısınız?
Ramazan'da asabiyete ve halsizliğe karşı: Demirhindi şerbeti
Ramazan'da asabiyete ve halsizliğe karşı: Demirhindi şerbeti
Sri Lanka'daki kanlı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi
Sri Lanka'daki kanlı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi
İstanbul Sultangazi'de 'Satılık böbrek ilanı'
İstanbul Sultangazi'de 'Satılık böbrek ilanı'
Ünlü Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Ünlü Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltında
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltında
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Son Haberler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Belediye Reisliği'ni de yürütecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Belediye Reisliği'ni de yürütecek
İptal kararından sonra CHP seferberlik ilan etti
İptal kararından sonra CHP seferberlik ilan etti
Hakan Ertekin 'Adı Geçer' diyecek
Hakan Ertekin 'Adı Geçer' diyecek
Ünlü sanatçı Doğuş Youtube kanalı için sinema filmi tadında dizi çekti
Ünlü sanatçı Doğuş Youtube kanalı için sinema filmi tadında dizi çekti
Kimi adalet kimi ekmeği için meydana çıktı
Kimi adalet kimi ekmeği için meydana çıktı
Ünlü Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Ünlü Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Gözaltına alınan sapık serbest bırakıldı
Gözaltına alınan sapık serbest bırakıldı
Elazığ Film Festivali'nde 'Locman' ve 'Suç Unsuru' birinciliği paylaştı
Elazığ Film Festivali'nde 'Locman' ve 'Suç Unsuru' birinciliği paylaştı
Kaliteli uyku için ne yapmalısınız?
Kaliteli uyku için ne yapmalısınız?
Ramazan'da asabiyete ve halsizliğe karşı: Demirhindi şerbeti
Ramazan'da asabiyete ve halsizliğe karşı: Demirhindi şerbeti
İstanbul Sultangazi'de 'Satılık böbrek ilanı'
İstanbul Sultangazi'de 'Satılık böbrek ilanı'
Sri Lanka'daki kanlı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi
Sri Lanka'daki kanlı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji