İstanbul Valiliği rakamları verdi

İstanbul Valiliği düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığının mültecilere 30 Ekim'e kadar süre vermesinin ardından İstanbul Valiliği, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirdi. Valilik, İstanbul'da kaydı bulunan 4 bin 500 Suriyeli'nin de Bakanlığı belirlediği illere gönderildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere ye verildi:

"İlimizde düzensiz göçle mücadele, kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri ve iş yeri tabela denetimleri devam etmektedir.

Valiliğimizin koordinasyonunda 12 Temmuz-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında;

Düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.

İlimizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir.

Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleri devam etmektedir.