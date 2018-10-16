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İstanbul Valiliği'nden taksi şoförlerine sıkı denetim
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

İstanbul Valiliği'nden taksi şoförlerine sıkı denetim

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kent genelinde taksi şoförlerinin nasıl davranmalarıyla ilgili açıklama yayınladı. Vatandaşların konuyla ilgili şikayetlerini dikkate aldıklarını belirten Şahin, taksi şoförlerine sıkı yönetim getirildiğinin sinyalini verdi.

İstanbullular'ın taksi şoförleriyle ilgili şikayetlerini dikkate alan Valilik, konuyla ilgili açıklaya yayınladı. Vali Vasip Şahin tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların şikayetleri doğrultusunda uygun davranışta bulunmayan taksi şoförlerine cezai yaptırım uygulanacağını ve denetimlerin arttırılacağını açıkladı.

Vali Şahin, ilgili düzenlemeye aksi davranış ve tutum sergileyen taksi şoförlerinin tespit tutanağı düzenlenerek polis veya belediye trafik zabıtası tarafından cezalandırılacağını ifade etti.

YOLCU VE SÜRÜCÜ EN ÇOK 'KISA MESAFE' NEDENİYLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

İstanbul'da taksi şoförleri ve yolcular en çok 'kısa mesafe' nedeniyle karşı karşıya geliyor. Yolcuların gidecekleri noktayı kısa bulan bazı taksi şoförleri yolcuyu almazken, bu durum İstanbullular'ın kent içi ulaşımda sorun yaşamasına neden oluyor. Kentlilerin daha güvenilir ve kaliteli ulaşım hizmeti almaları için denetim sistemini daha sıkı hale getirdiklerini kaydeden Şahin, vatandaşlardan il sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğuna ilişkin şikayetlerin geldiğini hatırlattı.

Çeşitli kanun maddelerini ortaya koyarak uygunsuz tavır ve davranışlardan sakınılmasını isteyen Şahin aksi durumda cezai işlem uygulanacağını vurguladı.

YASAK OLAN TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerinin mevcut kanunlara riayet etmelerini isteyen Şahin şunları kaydetti:

"Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, (taksimetre açılmaması) alkollü iken araç kullanılması, otobüs duraklarında, park yasağı olan yerlerde araç ya da yaya trafiğini engelleyici şekilde park ve bekleme yapılması, yerli-yabancı müşteri ayrımı yapılması, yasaktır."

İstanbul Valisi Vasip Şahin uyarısını şu sözlerle noktaladı:

"Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. İlanen tebliğ olunur."


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