İstanbul'un da artık 'Lezzet Tarihi' kitabı var

Binlerce yıllık medeniyete sahip olan İstanbul'u dünya gastronomi envanterine dahil edecek istanbul yemek kültürü, kayıt altına alınarak kitaplaştırıldı. Büyük bir emekle hazırlanan eser, yemek literatürü açısından önemli bir boşluğu dolduracak.

MEDENİYETLERİN KESİŞME NOKTASI

Dünya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan İstanbul'da hakimiyet kuran medeniyetlerin bakiyesi olarak görülen yemek ve beslenme kültürü İBB tarafından kayıt altına alınarak kitaplaştırıldı. Antik Yunan, Bizans, Osmanlı ve Türk kültürünün harmanlandığı ve kökleri binlerce yıla uzanan İstanbul'un yeme içme kültürü artık herkesin istifade edeceği bir kitapta toplandı.

İSTANBUL'UN YEMEKLERİ KİTAPLAŞTIRILDI

Toplam onsekiz makale ve oniki söyleşi ve ropörtajdan oluşan beşyüzyirmi sayfalık "Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri" kitabı, dünya lezzetleri kültüründe önemli bir boşluğu dolduracak. Kitaplaştırılan İstanbul Lezzetleri'nin tanıtımın yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul mutfağı için, dünyanın en kıymetli sofrası nitelendirmesinde bulundu.

GASTRONOMİ TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ

Gastronomi ve gastronomi turizminin, dünyanın her yerinde yükselişte olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bana göre, Türkiye'nin ve İstanbul'un en pratik masaya koyacağı, en zengin, en üst seviyede hazır olduğu alan nedir derseniz; gercekten insanları burada koaklattırmak, ağırlama ve de onları bu güzel mutfakla tanıştırmaktır. Yakın bir zamanda , artan değerleriyle , yirmi yirmibeş milyonu aşan turistin geldiği, kişi başı binbeşyüz dolarların üstünde döviz bıraktığı bir şehir olmasını arzu ediyorum. Bir an önce de gerçekleşmesi için kendimi mesul kabul ediyorum" şeklinde konuştu.