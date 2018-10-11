Son dakika! İstanbul Şirinevler'de okul yangını çıktı. Şirinevler'de bulunan Şair Zihni Ortaokulu'nda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi okula sevk edildi. Yangın sırasında derste bulunan öğrenciler tahliye edildi. Edinilen ilk bilgilere göre yangın, elektrik kontağından çıktı.

900 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okulda bulunan yaklaşık 900 öğrenci tahliye edildi. Rahatsızlanan bazı öğrenciler itfaiye tarafından taşınarak ambulansa konuldu. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.