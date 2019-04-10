Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İstanbul seçiminde işte son rakamlar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İstanbul seçiminde işte son rakamlar

31 Mart Mahalli İdareler seçiminin en içinden çıkılmaz şehri haline gelen İstanbul'da yeniden sayım yapılan sandıklardan çıkan oylara göre Millet İttifakının adayı, CHP'li Ekrem İmamoğlu açık farklı önde gidiyor.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminin en içinden çıkılmaz şehri haline gelen İstanbul'da yeniden sayım yapılan sandıklardan çıkan oylara göre Millet İttifakının adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu açık farklı önde gidiyor.

İMAMOĞLU 14 BİN 119 OY FARKIYLA ÖNDE

İstanbul seçim sonuçlarında son duruma dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki süreçle ilgili açıklama yaparak, oy sayımlarındaki son durumu da açıkladı. Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP belediye başkan adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 14 bin 119 olduğunu açıkladı.

81 CHP İL BAŞKANI İSTANBUL'DA

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları 81 ilde eş zamanlı açıklama yaparak Yüksek Seçim Kurulu'na çağrıda bulundu.

YSK BASKILARA DİRENMEK ZORUNDA

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'nin 81 ilinden il başkanlarınında katıldığı toplantıda Yüksek Seçim Kuruluna hitaben bir konuşma yaptı. YSK'ya yapılan ağır baskılara karşı YSK yetkililerinin dik durması gereğini hatırlatan Kaftancıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:" Yüksek Seçim Kurulu'na çağrımızdır.

KANUN DIŞI GEREKÇELERİ REDDEDMELİDİR

 Yüksek Seçim Kurulu, kanunlara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymalıdır. YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri kanun dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. YSK; demokrasi değil, seçimsiz bir Türkirye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır.

SEÇİM KURULU'NUN HAKİMLERİ TAŞERONLAŞTIRILAMAZ

YSK, hukukun üstünlüğü'mü, yoksa iktidar sahiplerinin üstünlüğünün hukuku mu buna açık ve net cevap vermek zorundadır. YSK'da hakimler mi var, yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var. Bunu demokrasiden yana kararları ile göstermek zorundadır. Özetle iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurduğu kumpası Yüksek Seçim Kurulu bozmak zorundadır. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihi sorumluluğudur".


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul seçiminde işte son rakamlar
Hesap dondursanız bile Facebook veri toplamaya devam ediyor
Beril Gebeş'in cenazesi 13 aydır nerede?
CHP 'Hayvan Hakları' teklifini yineledi
Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Uçan fil Dumbo sinemalara hareket getirdi
İtirazların hedefinde kalan YSK Başkanı Güven konuştu
AKP'den 'Olağanüstü' hamle
İstanbul'da sandıkların yüzde 94'ü açıldı: fark 15.209
-
Çok Okunanlar
Fotoğraf çekerek bugüne kadar ihtiyaç sahibi 20 bin çocuğa bot giydirdi
Fotoğraf çekerek bugüne kadar ihtiyaç sahibi 20 bin çocuğa bot giydirdi
Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı
Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı
Cinsel saldırı davasında bebeğin dayıdan olduğu ortaya çıktı
Cinsel saldırı davasında bebeğin dayıdan olduğu ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu Küçükçekmece Mitinginde konuştu
Kılıçdaroğlu Küçükçekmece Mitinginde konuştu
Göçmenler kendilerini kurtaran gemiyi kaçırdı
Göçmenler kendilerini kurtaran gemiyi kaçırdı
Kadın muhtar adayının bütün azaları da kadın
Kadın muhtar adayının bütün azaları da kadın
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
İstanbul seçiminde işte son rakamlar
İstanbul seçiminde işte son rakamlar
Hesap dondursanız bile Facebook veri toplamaya devam ediyor
Hesap dondursanız bile Facebook veri toplamaya devam ediyor
Beril Gebeş'in cenazesi 13 aydır nerede?
Beril Gebeş'in cenazesi 13 aydır nerede?
CHP 'Hayvan Hakları' teklifini yineledi
CHP 'Hayvan Hakları' teklifini yineledi
Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Uçan fil Dumbo sinemalara hareket getirdi
Uçan fil Dumbo sinemalara hareket getirdi
İtirazların hedefinde kalan YSK Başkanı Güven konuştu
İtirazların hedefinde kalan YSK Başkanı Güven konuştu
AKP'den 'Olağanüstü' hamle
AKP'den 'Olağanüstü' hamle
İstanbul'da sandıkların yüzde 94'ü açıldı: fark 15.209
İstanbul'da sandıkların yüzde 94'ü açıldı: fark 15.209
Millet İttifakın'dan ciddi uyarı; Milli irade bu saygısızlığı affetmez!
Millet İttifakın'dan ciddi uyarı; Milli irade bu saygısızlığı affetmez!
Ankara'nın Belediye Reisi mazbatasını aldı
Ankara'nın Belediye Reisi mazbatasını aldı
Ukrayna'da başkan adayları alkol ve uyuşturucu testinden geçti
Ukrayna'da başkan adayları alkol ve uyuşturucu testinden geçti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji