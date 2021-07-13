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İstanbul Olimpiyatlara hazırlanıyor
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İstanbul Olimpiyatlara hazırlanıyor

İmamoğlu, Olimpizmin bir yaşam felsefesi olduğunun altını çizerek, '2036 Olimpiyatlarına adayız. Üç büyüklerin bu konuda katkıda bulunmasını bekliyoruz ''dedi.

imamoğlu1İstanbul Olimpiyata Hazırlanıyor-


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