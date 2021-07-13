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Gündem
-
13.07.2021 23:45
-
Editör:
M. İlker ALPKAYA
İstanbul Olimpiyatlara hazırlanıyor
İmamoğlu, Olimpizmin bir yaşam felsefesi olduğunun altını çizerek, '2036 Olimpiyatlarına adayız. Üç büyüklerin bu konuda katkıda bulunmasını bekliyoruz ''dedi.
-
2036 İstanbul Olimpiyatları
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
istanbul
olimpiyatlar
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