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İstanbul Maltepe'de korkunç cinayet
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

İstanbul Maltepe'de korkunç cinayet

İstanbul Maltepe Sahil Yolu'nda evsiz yaşayan engelli vatandaş gece sabaha karşı 05.30 sıralarında Osman G. isimli saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Maltepe Sahil Yolu'nda sabaha karşı 05.30 sıralarında gerçekleşen cinayet kan dondurdu. Sokakta yaşayan engelli vatandaş Osman G. isimli saldırgan tarafından başından vurularak öldürüldü. Cinayeti işledikten kısa bir süre sonra yakalanan Osman G. engelli vatandaşı tartıştığı için vurduğu öğrenildi. 

Edinilen bilgilere göre gece saat 05.30 sıralarında İstasyon Durağı'na gelen Osman G., tartışma yaşadığı 55-60 yaşlarındaki engelli vatandaşı başından vurdu. Olayın ardından kaçan Osman G. 1 km ötede polis ekipleri tarafından yakalandı. Bir çok suçtan sabıkası bulunan zanlı, ruhsatsız silahıyle ele geçirilirken yanında çok sayıda mermi de olduğu öğrenildi.

Silah seslerinin ardından kısa bir süre sonra olayın gerçekleştiği durağa gelen güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Osman G.'nin silahından çıkan kurşunla can veren engelli vatandaşın çevredeki durak ve parklarda yaşam mücadelesi verdiği ve özel eşyalarını bağlı olduğu tekerlekli sandalyede taşıdığı öğrenildi. 

BAŞINA ATEŞ EDİLMİŞ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği iddia edilirken yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. 

 


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