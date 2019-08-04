İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş ücretleri ne kadar?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş ücretlerini resmen açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılması planlanan ve İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşüren otoyolun geçiş ücretleri açıklandı. Erdoğdu'nun verdiği rakamlara göre bir otomobilin İstanbul'dan İzmir'e gidiş dönüş ücretinin 500 lira olduğunu duyurdu.

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşürecek olan otoyolun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak.