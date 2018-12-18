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İstanbul için şiddetli yağış, fırtına ve kar uyarısı
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

İstanbul için şiddetli yağış, fırtına ve kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün akşam saatlerinde başlayarak 2 gün boyunca devam etmesi beklenen şiddetli yağış, kar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinde şiddetli yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı. Bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen şiddetli yağış ve fırtınanın 2 gün boyunca devam edeceğini belirten yetkililer vatandaşları uyardı.

Açıklamanın tam metni ise şöyle: "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yer yer kuvvetli sağanak (bugün akşam ve yarın) yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarında kuzeyli yönlerden fırtına seviyesine (40-70 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ile 8 santigrat derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın görülecek yağışların Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt gibi Trakya'ya yakın yüksek bölgelerimizde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor."  


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