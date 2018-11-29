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İstanbul'da termometreler çakıldı kar ne zaman yağacak?
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

İstanbul'da termometreler çakıldı kar ne zaman yağacak?

Trakya'dan yurda giren soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'nin tamamında etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da termometreler 8 derece birden düştü. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbullular'ın günlerdir beklediği soğuk hava dalgası sonunda kente ulaştı. Önceki gün Trakya'dan yurda giriş yapan sıcak hava dalgası, termometrelerin 2 ila 8 derece azalmasına neden oldu. Edirne'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışının İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Edirne'de dün etkili olan sağanak yağış kenti hayatı felç ederken, gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yeni güne başlayan Edirneliler, yüksek kesimlerle birlikte yolların da karla kaplı olduğunu gördü. Sıcaklıkların ciddi oranda düştüğü Edirne'de belediye ekipleri kar temizliğine başladı.

YURDUN TAMAMI YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre başta Marmara Bölgesi olmak üzere, yurdun batı kıyılarıyla birlikte İç Anadolu'nun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Karadeniz'in doğusu ve orta kesimeriyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da sert yağışlar beklenirken, sıcakların ciddi oranda düşeceği ifade edildi.

MARMARA BÖLGESİ'NDE YILIN EN SOĞUK GÜNLERİNİ YAŞAYACAK

Yurdun batı kesiminde daha çok etkili olması beklenen soğuk hava dalgasının özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve çevresine yılın en soğuk günlerini yaşatacağı ifade edildi. Sıcaklıkların 2 ila 8 derece azalacağı Marmara'da sert esen rüzgar, hissedilen soğuğun etkisini arttıracak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21
Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve puslu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve puslu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 14


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