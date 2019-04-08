İstanbul'da sandıkların yüzde 94'ü açıldı: fark 15.209

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Mahalli İdareler seçiminin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen itirazlar sebebiyle yeniden sayılan oy sandıklarında artık sona gelindi. İmamoğlu, Yıldırım'ın 1.5209 oy önünde sayımı önde götürüyor.

SANDIKLARIN SAYIMI TAMAMLANIYOR

31 Mart'da yapılan yerel seçimlerin İstanbul'da sonuçları yaklaşık bir haftayı aşkın süredir kesinlik kazanamadı. Son olarak AKP'nin itirazlarıyla İstanbul'daki bütün geçersiz oylanır yeniden sayımına karar veren Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, İstanbulda Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Binali Yıldırım karşısında 15 bin 209 oy ile önünde götürüyor.

İMAMOĞLU AÇIK FARKLA ÖNDE

Bazi ilçelerde yapılan sandıklara itiraz yüzünden yeniden sayım yapılıyor. İstanbul'da geçersiz oyların yaklaşık olarak yüzde 94'ü sayıldı ve Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre saat 17.30'da Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki fark 15 bin 209 oldu.

İSTANBUL'DA SON TABLO

Ekrem İmamoğlu: 4.170.868

Binali Yıldırım: 4.170.868

Fark: 15.209

Sayılan Sandık Oranı: yüzde 94