İstanbul'da minibüse silahlı saldırı

İstanbul'da bir minibüs içerisinde yaşanan olayda saldırganlar yolcuların üzerine ateş açtı. Minibüs içerisinde korku dolu anlar yaşanırken kameralardan birisi saldırganları tespit etti.

Küçükçekmece'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara polis memur karşılık verdi. Yolcular olayda büyük bir korku yaşarken görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı. Şirinevler -Şahintepe Mahallesi hattında çalışan bir minibüs şoförü ile tartışan zanlılar önce kavgaya tutuştu.

Minibüs Karıştı

Halkalı istikametine saat 23.00 sıralarında yolcu dolu minibüsüyle ilerleyen sürücünün peşine zanlılar da takıldı. Araçtaki zanlılar takip sırasında Yenibosna civarında minibüse rast gele ateş etmeye başladılar. Yolcular arasında bulunan bir polis memuru ateş açan saldırganlara silahıyla karşılık verince ortalık bir anda ana baba gününe döndü.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.