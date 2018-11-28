İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Türkiye'nin batı kesimi sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava durumu raporune göre Trakya'dan yurda giren yağışlı hava, Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Ege kıyılarında da etkili olacak. İstanbul ve çevresinin yanı sıra Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'da çok kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir.

Sağanak yağışı etkisi altına giren Türkiye'de batı kıyılarının yaı sıra İç Anadolu Bölgesi de sağanaklarla ıslanacak. İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısında kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışlar Batı ve Orta Karadeniz üzerinden geçerek Akdeniz'in iç kesimlerine doğru ilerleyecek. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde de kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor.

TRAKYA BÖLGESİ DONACAK

Hava sıcaklıkları Trakya bölgesinde ciddi oranda düşecek. Uzmanlara göre, Trakya'nın kuzeyinde termometreler 2 ila 4 derece düşecek. Sıcaklıklar İstanbul'a yaklaştıkça artış gösterecek. Diğer yandan bölgede rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde ve Ege kıyılarında kuzey yönlü hafif ve orta kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Rüzgarların sıcaklığı düşürmesi bekleniyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ISTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IZMIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı