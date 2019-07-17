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İstanbul'da Köprü Çalışması Bitiyor Mu?
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Gündem - - Editör: Eren COŞKUNDİLİ

İstanbul'da Köprü Çalışması Bitiyor Mu?

İstanbul'da tadilatı 27 Haziran'da başlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tadilatı bayrama kadar bitirilmeye çalışılıyor.

Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki 27 Haziran'da başlayan bakım ve onarım çalışmaları halen sürüyor. Ekiplerin 24 saat boyunca 3 vardiya şeklinde kesintisiz çalışmaları neticesinde köprü tadilatı bayramdan önce bitirilmek isteniyor.

Asfaltlama çalışmalarının ardından Avrupa'dan Anadolu yakasına geçiş yönü yeniden hizmete alındı. Bu kez diğer istikhamet olan Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikhameti bakım ve tadilat işlerinin yapılması için trafiğe kapatıldı. Şu an sadece 2 şeritten hizmet veren köprü trafiğe sebebiyet veriyor. Şerit çizme çalışmalarının ardından trafiğe kapatılan bölümler de açılacak.

"BİR PROBLEM OLMAZSA BAYRAMDAN ÖNCE HAZIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yaptığı açıklamada belirtilenden daha önce birinci etabı açtıklarını, bir terslik olmaması durumunda da ikinci etabın beklenenden daha önce tamamlanabileceğini belirtti.

 


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