İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı belli oldu

Hava sıcaklıklarının bahar aylarını aratmadığı İstanbul'da geçtiğimiz günden itibaren sıcaklıklar 4-5 derece birden düşerek mevsim normallerine döndü. Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı bekleyen İstanbullular'ın beklediği haber Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını belirtirken, kar yağışı için Pazar akşamını işaret etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi MeteorolojiMühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için kar tahmini geldi.

Hava tahminini Twitter hesabından paylaşan Prof. Şen, Türkiye'nin büyük bölümünün Pazar ve Pazartesi gününyle birlikte kar yağışının etkisi altına gireceğini belirtti. Özellikle Marmara'da etkili olması beklenen kar yağışının Edirne ve Tekirdağ ile birlikte tüm Trakya'yı içine alması bekleniyor.

YARIYIL TATİLİ KARLI GEÇECEK

Prof. Şen mesajında, "Pazar günü gelecek soğuk ve kar çok kuvvetli değil. 20 Ocak'ta gelecek olan sistem daha kuvvetli. 3-4 gün Marmara, Karadeniz başta olmak üzere Anadolu'da kar bırakır. Sömestr tatili kar ile başlayacak görünüyor" tahmininde bulundu.