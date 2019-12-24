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İstanbul'da İETT Kazası
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

İstanbul'da İETT Kazası

Son dakika: İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Son dakika: İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 1'i ağır 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak, yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastanelere sevk edilirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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