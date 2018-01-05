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İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı

Beşiktaş’ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evde iki genç kadına bıçak tehdidiyle tecavüz eden Duran E., evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı. Emniyette sorgusu süren Duran K.’nın yine aynı şekilde 3 kadına daha tecavüz ettiği belirlendi.

Beşiktaş'ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evde iki genç kadına bıçak tehdidiyle tecavüz eden Duran E., evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

TECAVÜZCÜ HIRSIZLIK İÇİN EVE GİRMİŞ

 

Emniyette sorgusu süren Duran K.'nın yine aynı şekilde 3 kadına daha tecavüz ettiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş'ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evde ki genç kadına bıçak tehdidiyle tevacüz eden Duran E. evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

ÜZERİNDEKİ GİYSİLER İNCELENİYOR

 

Evde yapılan aramada, evden çaldığı altınlar ile olaylarda kullandığı bıçak, olay sırasında üzerinde olduğu belirlenen kot pantolon, mont ve botlara da el konuldu. Duran E. Emniyete getirildi. İstanbul'da dehşet açan seri tecavüzcü yakalandı.

BAŞKA KADINLARADA TECAVÜZ ETTİ

Tecavüze uğrayan genç kadın emniyete gelerek Duran E'yi teşhis etti. Yapılan araştırmada, Duran E'nin 12 Ocak 2016 günü Beşiktaş'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadına, 11 Temmuz 2017 günü Bakırköy'de hırsızlık için girdiği evdeki kadına ve 19 Ekim 2017 günü yine Sarıyer'de hırsızlık için girdiği bir evdeki kadına tecavüz ettiği belirlendi. Bu kadınlar da emniyete gelerek Duran E'yi teşhis etti.

Duran E'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


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