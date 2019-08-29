İstanbul'da 6 metro hattı ile 24 İETT hattı 24 saat hizmette

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 metro hattı ile 24 İETT hattının cuma ve cumartesi günleri 24 saat hizmet vereceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlattı. 6 metro hattı ile 24 İETT hattının cuma ve cumartesi günleri 24 saat hizmet vereceğini duyuran İmamoğlu, 00:30-05:30 saatleri arasında yolculardan 'çift bilet' ücreti alınacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla Sultanahmet Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı'nda düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı'na verilen arada, İstanbul'da 24 saat toplu ulaşım döneminin başlamasına ilişkin basın toplantısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos gecesi saat 00.30 itibarıyla gece ulaşımına dönük metro ve otobüs hatlarında hizmetin başlayacağını vurgulayarak, "Bu, dünyada 8 kentten birisi olmamıza da dönük bir durum yaratacak. Zira İstanbul, nüfusuyla ve kent yaşamıyla 24 saat ulaşıma muhtaç olan bir şehir. Bu konuda da yoğun bir talep tarafımıza hem kampanya döneminde hem de göreve geldikten sonra iletilmişti." dedi.