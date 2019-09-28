İstanbul'da 3,8 şiddetinde deprem

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde bugün yine deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Silivri açıklarında ve 14.5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. AFAD, bu deprem sonrası Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sayısının314'e ulaştığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise saat 14.03'te meydana gelen depremin artçı sarsıntı olduğu ifade edildi.

AFAD, "İstanbul, Silivri'de saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana gelmiştir. 26 Eylül'de Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 314'e ulaşmıştır." denildi.