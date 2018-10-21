İstanbul Baro Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

Üç büyük kentte avukatlar Baro başkanlarını seçti. Türkiye'nin en çok üyesi bulunan barosu İstanbul'da avukatların tercihi yine Mehmet Durakoğlu oldu. 41 bin 462 avukatın üye olduğu İstanbul Barosu'nda seçmenlerin oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıktan çıkan sonuca göre 8 bin 77 oy alan mevcut başkan Mehmet Durakoğlu yeniden İstanbul Barosu Başkanı seçildi.

İstanbul Barosu seçimleri Halit Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 105 sandıkta oy kullanan seçmenler sonuçları canlı olarak salona kurulan dev ekrandan takip etti. Oy sayımının devam ettiği sırada yaşanan teknik arıza nedeniyle ekran 2 kez kısa süreliğine kararırken avukatlar durumu protesto etti.

MEHMET DURAKOĞLU İLE HASAN KILIÇ YARIŞTI

Adaylık yarışında özellikle mevcut başkan ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu ile Önce İlke Yükseliş Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Hasan Kılıç arasında çekişme yaşandı. İki aday zaman zaman birbirinin önüne geçti. Oy sayımının tamamlanmasının ardından İstanbul Barosu'nun yeni başkanı, 8 bin 77 oyla bir kez daha mevcut başkan Mehmet Durakoğlu oldu.

26 bin 294 oyun sayıldığı seçimde, Mehmet Durakoğlu'nu, 6 bin 856 oyla Önce İlke Yükseliş Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Hasan Kılıç, 2 bin 488 oyla Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, 2 bin 407 oyla Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canpolat, 2 bin 238 oyla bağımsız aday Fikret İlkiz, bin 645 oyla Özgürlükçü Hukukçular Platformu'ndan Eren Keskin, bin 203 oyla Milliyetçi Avukatlat Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, 965 oyla Avukat Hareketi'nden Başar Yaltı, 399 oyla Ortak Hedef Platformu'ndan Cem Kaya Karatün ve 16 oyla bağımsız aday Çiğdem Koç takip etti. Yarışı ikinci sıradan takip eden avukat Hasan Kılıç'ı destekleyenler alkışlarla durumu protesto etti.

ANKARA BAROSU'NUN YENİ BAŞKANI SAĞKAN OLDU

Ankara Barosu Başkanı Demokratik Sol Avukatlar grubunun adayı Erinç Sağkan oldu.

İZMİR BAROSU YENİ BAŞKANI YÜZCEL OLDU

Başkanlık için 5 adayın yarıştığı İzmir Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Yapılan sayımın ardından, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Özkan Yücel, baro başkanlığına seçildi.