Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
İstanbul Baro Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

İstanbul Baro Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılan Baro Başkanlığı Seçimleri'nd sonuçlar açıklandı. İstanbul'da kazanan Mehmet Durakoğlu olurken, Ankara'da Erinç Sağkan, İzmir'de ise Özkan Yücel Baro Başkanı seçildi.

Üç büyük kentte avukatlar Baro başkanlarını seçti. Türkiye'nin en çok üyesi bulunan barosu İstanbul'da avukatların tercihi yine Mehmet Durakoğlu oldu. 41 bin 462 avukatın üye olduğu İstanbul Barosu'nda seçmenlerin oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıktan çıkan sonuca göre 8 bin 77 oy alan mevcut başkan Mehmet Durakoğlu yeniden İstanbul Barosu Başkanı seçildi.

İstanbul Barosu seçimleri Halit Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 105 sandıkta oy kullanan seçmenler sonuçları canlı olarak salona kurulan dev ekrandan takip etti. Oy sayımının devam ettiği sırada yaşanan teknik arıza nedeniyle ekran 2 kez kısa süreliğine kararırken avukatlar durumu protesto etti.

MEHMET DURAKOĞLU İLE HASAN KILIÇ YARIŞTI

Adaylık yarışında özellikle mevcut başkan ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu ile Önce İlke Yükseliş Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Hasan Kılıç arasında çekişme yaşandı. İki aday zaman zaman birbirinin önüne geçti. Oy sayımının tamamlanmasının ardından İstanbul Barosu'nun yeni başkanı, 8 bin 77 oyla bir kez daha mevcut başkan Mehmet Durakoğlu oldu. 

26 bin 294 oyun sayıldığı seçimde, Mehmet Durakoğlu'nu, 6 bin 856 oyla Önce İlke Yükseliş Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Hasan Kılıç, 2 bin 488 oyla Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, 2 bin 407 oyla Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canpolat, 2 bin 238 oyla bağımsız aday Fikret İlkiz, bin 645 oyla Özgürlükçü Hukukçular Platformu'ndan Eren Keskin, bin 203 oyla Milliyetçi Avukatlat Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, 965 oyla Avukat Hareketi'nden Başar Yaltı, 399 oyla Ortak Hedef Platformu'ndan Cem Kaya Karatün ve 16 oyla bağımsız aday Çiğdem Koç takip etti. Yarışı ikinci sıradan takip eden avukat Hasan Kılıç'ı destekleyenler alkışlarla durumu protesto etti. 

ANKARA BAROSU'NUN YENİ BAŞKANI SAĞKAN OLDU

Ankara Barosu Başkanı Demokratik Sol Avukatlar grubunun adayı Erinç Sağkan oldu. 

İZMİR BAROSU YENİ BAŞKANI YÜZCEL OLDU

Başkanlık için 5 adayın yarıştığı İzmir Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Yapılan sayımın ardından, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Özkan Yücel, baro başkanlığına seçildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul Baro Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu
Çocuklarını öldürüp intihar girişiminde bulundu
Genç Recep Tayyip Erdoğan muhtar adayı oldu
Yılda 500 kilo üretiliyor kilosu ise 250 TL
Kurtulmuş'tan Andımız değerlendirmesi: Tasvip etmiyoruz
Sinop'ta silahlar konuştu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Suudi Arabistan yönetimi Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü doğruladı
Belhanda Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Venta Pırlanta: Şıklığın ve zarafetin nişanesi
-
Çok Okunanlar
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Arda Turan Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e mi asıldı?
Arda Turan Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e mi asıldı?
Naz Mila'nın İngilizce dövmesi alay konusu oldu
Naz Mila'nın İngilizce dövmesi alay konusu oldu
Arda'nın eşi Aslıhan Doğan'dan taciz iddialarına yanıt
Arda'nın eşi Aslıhan Doğan'dan taciz iddialarına yanıt
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
İstanbul Baro Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu
İstanbul Baro Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu
Çocuklarını öldürüp intihar girişiminde bulundu
Çocuklarını öldürüp intihar girişiminde bulundu
Genç Recep Tayyip Erdoğan muhtar adayı oldu
Genç Recep Tayyip Erdoğan muhtar adayı oldu
Yılda 500 kilo üretiliyor kilosu ise 250 TL
Yılda 500 kilo üretiliyor kilosu ise 250 TL
Kurtulmuş'tan Andımız değerlendirmesi: Tasvip etmiyoruz
Kurtulmuş'tan Andımız değerlendirmesi: Tasvip etmiyoruz
Sinop'ta silahlar konuştu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Sinop'ta silahlar konuştu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Suudi Arabistan yönetimi Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü doğruladı
Suudi Arabistan yönetimi Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü doğruladı
Belhanda Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Belhanda Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Venta Pırlanta: Şıklığın ve zarafetin nişanesi
Venta Pırlanta: Şıklığın ve zarafetin nişanesi
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Erzurum Cağ Kebabı İtalyan konseptiyle buluştu
Erzurum Cağ Kebabı İtalyan konseptiyle buluştu
Meteoroloji'den İstanbullular'a kötü haber sağanak geliyor
Meteoroloji'den İstanbullular'a kötü haber sağanak geliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık