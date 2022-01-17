İstanbul'a Hizmet Verecek Projeler Veto Yedi

Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi arasında süren çekişme vatandaşların mağduriyetlerini arttırıyor. Milyonlarca İstanbullu'ya hizmet verecek projelere onay verilmemesi sonucu ulaşım tam bir keşmekeşe dönüştü.

İSTANBULLU'NUN ÇİLESİ BİTMİYOR

Proje ve finansı İBB tarafından hazırlanan, şehrin batı yakasındaki üç buçuk milyon kişiye hizmet vereck 18,4 km'lik Sefaköy_Beylikdüzü_Tüyap Metrosu, Cumhurbaşkanlığı ve Ulastırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay bekliyor. Altı raylı sistem hattıyla engerasyon sağlayacak, Metrobüs ve E-5 trafiğini rahatlatacak çok önemli proje, bir yıla yakındır sadece imza bekliyor.

ÇALIŞMALAR VE PROJELER SEKTEYE UĞRUYOR

İBB'den alınan bilgiye göre, şehrin raylı sistemi açısından bugüne kadar hiç bir yatırım yapılmamış batı kesimindeki ilk metro hattının güncelliğini yitirmiş proje çalışmalarına, 2019'da son sürat başlandı. Metrobüs hattını ve E-5 trafiğini rahatlatacak metronun proje ve fizibilite çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genem Müdürlüğü'nde (AYGM) gelen talep üzerine revize edildi. Mart 2021'de yeniden Bakanlığa gönderildi.

AVRUPA'DAN FİNANSMAN SAĞLANDI

Projenin finansmanı da Mayıs 20121'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatı ile sağlandı. Yatırım bütçesi de hazır hale getirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İMZALAMIYOR

İBB Yönetimi, AYGM'den cevap gelmemesi sebebiyle, Kasım 2021'de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmelerde bulundu. Ancak Cumhurbaşkanlığı, AYGM onayı olmadan inceleme ve onay sürecinin başlatılamayacağı bilgisini verdi. Bu sebeple, tüm proje ve fizibilite çalışmaları hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, 15 Ocak'ta açıklanan kamu yatırım programına dahil edilemedi.

İSTANBUL TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Beylikdüzü-Çobançeşme arasında doğrudan metrobüs askını takip edeck 18,43 ve 10 istasyonlu Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, bu akstaki metrobüs yolcuğu talebini önemli ölçüde azaltacak. İBB projelerinin engellenmesi'ne ek olarak bilindiği gibi İstanbul nüfusuna göre çok yetersiz kalan taksi artış önerisine uzun zamandan beri İBB Cumhur İttifakı Meclis grubu üyeleri tarafından onay verilmiyor.