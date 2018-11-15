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İşsizlik oranları geçen yıla göre 0,5 arttı
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Ekonomi - - Editör: Ali Özgün ÖZ

İşsizlik oranları geçen yıla göre 0,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Ağustos ayına ait işsizlik rakamlarını açıkladı. Yüzde 11,5 olarak hesaplanan işsizlik oranının geçtiğimiz yıla göre yüzde 0.5 artış gösterdiği öğrenildi.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından işsizlik geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı 2018 Ağustos ayı İşsizlik Raporu'na göre işsizlik oranı yüzde 11,5 olarak hesaplandı. 2017 yılının aynı ayına göre işsiz kalan vatandaş sayısı 266 bin oldu.

Genç işsiz denilen 15 ve üzeri yaş grubunda ise oran geçen yıla göre artış gösterdi. 15 yaş ve üzerinde işsizlik sayısı 266 bin kişi arttı ve bu rakam 3 milyon 670 bin kişi olarak hesaplandı. Genç nüfusta işsizlikte ise yine beklenilen sonuç elde edilemedi. 15-24 yaş arası işsizlikte geçen yıla göre yüzde 0,2 oranında artış hesaplandı ve yüzde 20,8 olarak belirtildi. 15-64 yaş arasındaki işsizlik oranı da geçen yıla göre artış gösterdi. Türkiye'de 15-64 yaş grubundaki vatandaşların işsizlik oranı yüzde 11,4 oldu.

İSTİHDAM ORANINDA KÜÇÜK KIPIRDANMA OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 48,3 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 256 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 745 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,1'i inşaat, yüzde 54'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,3 puan, inşaat sektörünün payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILIM ARTTI

İşgücü 2018 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 756 bin kişi artarak 32 milyon 989 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 74,1, kadınlarda da 0,6 puanlık artışla yüzde 34,9 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ARTIŞ GÖSTERDİ

Ağustos 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 34 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,1 oldu.

KAMUDA 4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İŞ BULDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın derlediği verilere göre, 2018 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,2 oranında artarak 4 milyon 296 bin kişi oldu. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 151 bin kişi artarak 28 milyon 891 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan artarak yüzde 47,6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 627 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 11,2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, sanayi sektöründe 27 bin, inşaat sektöründe 4 bin, hizmet sektöründe 156 bin kişi artarken, tarım sektöründe 36 bin kişi azaldı.


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