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İşsizlik maaşında yeni düzenleme süre uzatılıyor
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Ekonomi - - Editör: Ali Özgün ÖZ

İşsizlik maaşında yeni düzenleme süre uzatılıyor

Türkiye'de işsizlik maaşından yararlanma şartları esnetiliyor. Yeni düzenlemeye göre kesintisiz prim ödeme koşulu kaldırılıyor yerine çalışanın iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak.

İşsiz kalan vatandaşın işsizlik ödeneğinden yararlanma şartları esnetiliyor. Vatandaşı en çok zorlayan 120 gün kesintisiz prim ödeme zorunluğu kaldırılacak. Bu şartın yerine çalışanın iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Son 120 günde eksik primi olan ve SGK'ya durumu bildiren vatandaşlar da yeni düzenlemeyle işsizlik maaşı ödeneğinden faydalanabilecek. Yeni düzenlemeyle 14 bine yakın kişinin daha işsizlik maaşından yararlanması bekleniyor.

120 GÜN KESİNTİSİZ PRİM KURALI ESNETİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarından 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartını değiştireceklerini böylece bu ödenekten daha fazla kişinin yararlanmasını sağlayacaklarını söyledi. İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarının ağır olduğunu dile getiren Selçuk, "Hak kazanma şartlarından olan son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartını değiştirerek işsizlik ödeneğinden daha fazla kişinin yararlanmasını sağlıyoruz" dedi. Bakan Selçuk, son 16 yılda 6 milyon 470 bin kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığını, genel sağlık sigortası primi dâhil toplam 27.7 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Bu yıl da yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin başvurduğunu kaydeden Bakan Selçuk, 626 bin kişinin ödenek almaya hak kazandığını belirtti. Bakan Selçuk, bu kişilerin yüzde 98'inin özel sektör çalışanı olduğunu da ifade etti.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANABİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programında da işsizlik maaşına ilişkin düzenlemeye dikkat çekildi. Programdaki yasal düzenleme binlerce işsizin daha kolay maaş almasını sağlayacak. Bu maaştan yararlanabilmek için 3 yılda 600 gün sigortalı ve son 120 gün de sürekli çalışma koşulu bulunuyor. Son 120 gün içinde işini değiştiren bu sürede bir gün boşluğu bulananlar, bu haktan yararlanamıyor. Örneğin 10 yıl kesintisiz çalışan bir personel son 120 günde işten ayrıldığında başka şirkete başlarken bir gün prim ödemediyse işsizlik maaşı alamıyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ AVRUPA STANDARTLARINA ÇEKİLİYOR

Avrupa ülkelerinde işsizlik sigortasından yararlanma koşulları birbirinden farklı. Lüksemburg'da bir işsiz çalışırken aldığı maaşın yüzde 84.2'sini, 1 yıl kadar alabiliyor. Düşük gelir grubundaki ailelerde bu oran yüzde 93'e çıkabiliyor. Fransa'da önceki maaşın yüzde 74.16'sı ödeniyor. Letonya, Portekiz'de çalışırken alınan maaşın yüzde 83'ünü aşan bir oranda işsizlik maaşı ödeniyor. İsviçre'de işsiz, maaşının yüzde 81'ini alabiliyor. Konut ve sağlık hizmetleri yardımı da yapılıyor. Birçok ülkede işsizlik maaşı en fazla 1 yıl ödenirken, Hollanda'da 18 aya kadar ödeme yapılabiliyor. Almanya, maaşın yüzde 72'sini ödüyor, her iki ebeveynin çalışmadığı ailelerde bu oran yüzde 92'ye ulaşıyor.

30 GÜNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR

İşsizlik maaşı alabilmek için işsiz kaldıktan sonra 30 gün içinde başvuruda bulunulması gerekiyor. İşsizlik maaşı ödenen prim süresine göre 6,8,10 ay ödeniyor. Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücretli işçiler bu yıl 805.60 lira işsizlik maaşı alabiliyor. En yüksek işsizlik maaşı bin 623 lirayı buluyor. İstifa edenler işsizlik maaşından yararlanamıyor.


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