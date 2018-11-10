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İşsizlik hızla artarken; bu yıl sadece 626 bin kişiye işsizlik maaşı bağlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İşsizlik hızla artarken; bu yıl sadece 626 bin kişiye işsizlik maaşı bağlandı

Ekonomik bir girdabın içine giren Türkiye'de ticaret ve tüketim rakamları hızla düşerken işsizlik rakamlarında rekor artışlar gözleniyor. Bu yıl sadece 1 milyon 200 bin kişi işsizlik maaşı almak için başvuruda bulunurken bunlardan sadece 626 bin kişiye işsizlik maaşı bağlandı.

Ekonomik bir girdabın içine giren Türkiye'de ticaret ve tüketim rakamları hızla düşerken işsizlik rakamlarında rekor artışlar gözleniyor. Bu yıl sadece 1 milyon 200 bin kişi işsizlik maaşı almak için başvuruda bulunurken bunlardan sadece 626 bin kişiye işsizlik maaşı bağlandı.

FON 125 MİLYAR'A ULAŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, muhalefet milletvekillerinin işçilerin işsiz kaldıklarında maaş almaları için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kamu bankalarına kaynak aktarıldığı eleştirisi üzerine "Karlı işlemler yapıyoruz ki şu anda fonumuz 125 milyar liraya ulaştı" şeklinde konuştu.

BÜTÇE KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLDÜ

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Bakan Selçuk, işsizlik sigortasında 2002-2018 döneminde yaklaşık 6 milyon 470 bin kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı bilgisini verdi.

İŞSİZLİK PARASI KAMU BANKALARINA AKTARILDI

Milletvekilleri fondan karayolları başta olmak üzere başka yerlere kaynak aktırıldığı eleştirisini dile getirdi. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "Gizli saklı bir operasyonla, işsizin ve çalışanların parasını kamu bankalarına aktardığnız ortaya çıktı" dedi.


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