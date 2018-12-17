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İşsiz sayısı 3 milyon 749 bin kişiye ulaştı
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Ekonomi - - Editör: Özge KESİCİ

İşsiz sayısı 3 milyon 749 bin kişiye ulaştı

İşsizlik rakamları belli oldu.İşsizlik oranı Eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 oldu. İşsiz sayısı 330 bin kişi artışla 3 milyon 749 bin kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. 

Türkiye'de işsizlik oranı, Eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 330 bin kişilik artışla 3 milyon 749 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

İşsizlik oranı Eylülde bir önceki aya göre ise 0,3 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 13,5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 21,6 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,9 puan yükselerek yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 47,8'e geriledi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 264 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 531 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2'si tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 54,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Eylülde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan arttı.

İş gücüne katılım oranı yüzde 54 oldu

İş gücü, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 598 bin kişi artarak 32 milyon 813 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artışla yüzde 54'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 73,5'e, kadınlarda 0,4 puanlık artışla yüzde 34,9'a yükseldi.

Eylülde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan azalışla yüzde 33,8'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam eylülde bir önceki aya göre 81 bin kişi azalarak 28 milyon 797 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 47,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı da eylülde ağustos ayına göre 45 bin kişi artışla 3 milyon 676 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 11,3'e yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 53,4 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, sanayi sektöründe 32 bin, inşaat sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 50 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 31 bin kişi arttı.

 


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