İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü

Filistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

GAZZE SINIRINDA SALDIRIYORLAR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kurda, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli sayısının 15'e yükseldiğini belirtti.

400'DEN FAZLA YARALI VAR

Kudra ayrıca aralarında gazdan etkilenenlerinde bulunduğu yaklaşık 400 kişinin yaralandığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına top atışıyla düzenlediği saldırıda ölen Ömer Vahid Semmur dahil 10 kişinin yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı ‘Toprak Günü'nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü' çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti.