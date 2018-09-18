İsrail uçakları kovaladı; Suriye savunma sistemi vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Akdeniz üzerinde radardan kaybolan askeri uçakla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık uçağın Suriye'nin hava suvunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

İSRAİL UÇAKLARI SÜRÜKLEDİ

Açıklamada İsrail jetlerinin, Rus uçağını suriye hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullandığı belirtildi. Rus uçağında bulunan 15 askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

RUS YAPIMI FÜZELER VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İl-20 uçağıyla ilgili açıklamalar yaptı. "İl-20 uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu" ifadesini kullanan konaşenkov, uçağın İsrailli pilotların sorumsuzluğu yüzünden düştüğünü ifade etti.

İSRAİLLİ PİLOTLARIN SORUMSUZLUĞU

Konaşenkov, "İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz. İsrail askerlerinni sorumsuz davranışı yüzünden 15 rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya -İsrail ilişkilerinin ruhuna aykırı" dedi.

UÇAĞI KALKAN OLARAK KULLANDILAR



Konaşenkov, pilotların uçağı Suriye Ordusunun füze savunma sistemlerinin bulunduğu bölgeye, ateş hattına sürüklediğini, uçağı kalkan olarak kullandığı ifade edildi.

İNİŞ ESNASINDA AVLANDI



Konaşenkoj, "İsrail hava kontrol sistemleri ve F-16 pilotları Rus uçağını görmemiş olamaz, zira uçak 5 kilometre irtifadan sonra inişe geçmişti. Kasıtlı olarak bu provokasyonu yaptılar" dedi.

KARŞILIK VERME HAKKI



Konaşenkov, olanları değerlendirdiklerini ve İsrail'in bu eylemine gerektiği gibi karşılık verme hakkını ellerinde bulundurduklarını vurguladı.