İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, son 24 saatte 51 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 55 bin 959’a ulaştı.

Yine aynı dönemde yaralananların sayısı 131 bin 242 olarak açıklandı. Sağlık altyapısının büyük oranda tahrip olduğu Gazze’de tedavi olanaklarının sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Son üç ayda 5 bin 647 ölüm

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 18 Mart’ta saldırılarını yeniden yoğunlaştırmasının ardından geçen sürede 5 bin 647 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 201 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İnsani tablo ağırlaşıyor

Gazze'de devam eden saldırılar nedeniyle bölgede ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Gıda, temiz su ve tıbbi yardım yetersizliği büyük risk yaratırken, ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.