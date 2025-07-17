İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var’ın lideri Yair Lapid, İsrail ordusunun Suriye’nin başkenti Şam’daki cumhurbaşkanlığı sarayını hedef almasını sert sözlerle eleştirdi. Lapid, saldırıyı “sorumsuzca” ve “stratejik hedefe hizmet etmeyen” bir girişim olarak değerlendirdi.

“Şam’a saldırı rejimi zayıflatmak anlamına gelir”

İsrail devlet televizyonuna konuşan Lapid, “Süveyda’daki Dürzilere karşı sorumluluğumuzu unutmamalıyız. Ancak Şam’daki sarayın vurulması rejimi zayıflatmaktan başka bir işe yaramaz ve bu, Orta Doğu’daki dengelere zarar verir” dedi.

Lapid ayrıca, ABD ve Avrupa’nın Suriye’de istikrar sağlama çabalarına dikkat çekerek, bu saldırının uluslararası dengeleri bozabileceği uyarısında bulundu.

“Bu saldırı İsrail’in itibarını zedeliyor”

Lapid, müdahalelere karşı olmadığını ancak bu saldırının ne zamanlamasının ne de hedefinin doğru olduğunu belirtti. “Orta Doğu bu saldırıya bakıyor ve bizim uluslararası hukuka bağlı kalmadığımızı görüyor,” ifadelerini kullandı.

Yair Lapid, Şam’a yönelik saldırılara karşı açıkça eleştiri getiren ilk İsrailli siyasetçi oldu.

İsrail’den Şam’a art arda saldırılar

İsrail ordusu, 16 Temmuz’da Şam’da yer alan Genelkurmay Başkanlığı karargahına üç kez hava saldırısı düzenledi. Saldırıların, Süveyda’da Dürzilerle Arap aşiretleri arasında başlayan çatışmaların ardından gelmesi dikkat çekti.

İsrail hükümeti, Esed rejimi sonrası Dürzi bölgesinin İsrail yanlısı bir konumda kalmasını hedeflediğini açıklamış, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz saldırıların süreceği sinyalini vermişti.