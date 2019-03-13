Isparta'da korkunç kaza: 21 yaralı

Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bir minibüs, yol kenarında park halinde olan 2 otomobile çarpınca ortalık adeta savaş alanına döndü.

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağına yakın bölgede yaşanan kazada SDÜ kavşağından Afyonkarahisar Karayolu istikametinde seyreden A.B. yönetimindeki 68 ED 449 plakalı minibüs, yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak yolun sağ tarafında park halinde olan 2 araca bindirdi.

21 Kişi Yaralandı

Kazada 3 sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak yer alan 18 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.