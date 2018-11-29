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İsmail Kahraman, Akşener'e açtığı 'belam' davasını kaybetti
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

İsmail Kahraman, Akşener'e açtığı 'belam' davasını kaybetti

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, İYİ Parti Meral Akşener'e açtığı hakaret davasını kaybetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı İsmail Kahraman'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açtığı hakaret davası sonuçlandı. Akşener'in kendisine hakaret ettiği şikayetiyle Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuran Kahraman, haksız bulundu. Mahkeme, İsmail Kahraman hakkında 'belam' ifadelerini kullanan Akşener'in hakaret etmediğine hükmetti.

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, katıldığı bir iftar programında Meral Akşener'i eleştirirken "Meral Kılıçdaroğu" ifadelerini kullanmıştı. Kahraman'a sert tepki gösteren Akşener, sosyal medyada 'Açık Mektup' başlığı altında paylaştığı yazıda İsmail Kahraman'a yanıt vermişti.

AKŞENER: MAHŞERDE GÖRÜŞECEĞİZ

Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki duruşmasına katılan Akşener, "Suça konu edilen mektubu bizzat kendim yazdım. Müştekiyi uzun yıllardır tanırım. Bir iftar programında adım geçtiğinde 'Hı şu Meral Kılıçdaroğlu mu?' söylemine cevap mahiyetinde bir yazıydı. Bu beyefendi, bu isnadı kendisinin söylediğini söylemiş oldu, bu bir kadına en büyük hakarettir. Çünkü medeni yasayla kadınların soyadı değişir. Evli bir kadına başka bir siyasetçinin soyadı ile hitap etmiştir. Beyefendi bana FETÖ'cü demiştir. İspatlayamamıştır. Ama şunu dememiştir; 'Kardeşim ben sana Meral Kılıçdaroğlu demedim' diyememiştir. Oraya yazılan 'Belam' sözü de dini bir sözdür. Dini kullanarak yanlış yapmak anlamına gelir. Dini eğitim alanlar bilir. Bilerek yazdım. Münafık sözü burada yoktur. 'Belam'dan kasıt mahşerde görüşeceğiz anlamı taşır. 'Belam' sözü hakaret kastı içermez. Hukuken girmez, dinen tartışılır. Ben her türlü cezaya razıyım. Ben bunun bir suç olmadığını düşünüyorum" şeklinde ifade vermişti.

MAHKEME 'HAKARET YOK' DEDİ

Davanın bugün görülen karar duruşmasına, Akşener ve Kahraman katılmazken, taraf avukatları geldi. Akşener'in avukatı Meral Alemdar, daha önce yaptıkları savunmayı tekrar ettiklerini, müvekkilinin hakaret kastıyla sözleri sarf etmediğini belirterek, beraat kararı verilmesini istedi. Kahraman'ın avukatları ise Akşener'in cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sözlerinde hakaret kastı olmadığı gerekçesiyle Akşener hakkında beraat kararı verdi.

 

 


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