İşitme engelli vatandaşı döven saldırgan tıp öğrencisi çıktı

Türkiye'nin nefretle izlediği görüntülerde Adana'da işitme engelli Agit Acun, bindiği bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 4 kişinin saldırısına uğradı. Engelli vatandaşa saldıran 4 kişi minibüsteki diğer yolcuların bakışları arasında 20 yaşındaki Cihan Acun'u öldüresiye dövdü.

Olayın ardından karakola giderek saldırganlardan şikayetçi olan Agit Acun'un annesi Cihan Acun'un kanser hastası olduğu öğrenildi. Oğlunun saldırganlar tarafından öldüresiye dövüldüğü anları hıçkırıklarla izleyen kanser hastası anne, “Nasıl ciğerim parçalanıyor şuanda. İnsan değil onlar, adalete bırakıyorum onları” dedi.

Edinilen bilgilere göre Agit Acun olayın yaşandığı gün çalıştığı tekstil firmasında rahatsızladığı gerekçesiyle ayrılarak hastaneye gitti. Hastane çıkışı Seyhan'daki evine gitmek için minibüs'e binen işitme engelli genç, kendisiyle aynı minibüste bulunan lisansli kick boks'cu ve tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Günsel ile 3 arkadaşının saldırısına uğradı. Bir anda ayağa kalkarak Acun'a saldıran 4 kişi, minibüsteki diğer yolcuların bakışları arasında zavallı gence onlarca tekme ve yumruk attı.

“Ciğerim parçalandı”

Olaydan sonra karakola gidip darp raporu alan Agit Acun'un yüzünde ve gözlerinde çeşitli morluklar oluşurken İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kanser hastası anne Cihan Acun, gözyaşlarını tutamayarak, şunları söyledi:

“Nasıl ciğerim parçalanıyor şuanda. Onların annesinin de ciğeri öyle parçalansın. Adalete bırakıyorum onları. İnsan değildir onlar. İnsan olsa böyle yapmazlardı. O izleyenlerde kendisini adam yerine koymasın. Ben olsam kalkardım. İnsan o çığlığı görünce vicdan varsa dayanamazdır. Zaten yarımım yarımım onlar da ciğerimi parçalamış” ifadelerini kullandı.