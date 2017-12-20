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İshali olan çocuklara hangi besinler verilmeli
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

İshali olan çocuklara hangi besinler verilmeli

Uzmanlar çocukların ishal ve kusma nedeniyle yemek yemek istememesinin vücudun verdiği normal bir tepki olduğunu vurgularken, bu durumda çocuğun yemeye zorlanmaması gerektiğini, kendini iyi hissetmesi durumunda zaten yemek yemeğe başlayacağının unutulmaması gerektiğini işaret ediyor.

Öncelikle çocuğun yeme isteğinin desteklenmesi gerektiği üzerinde duran uzmanlar, bir yaşından küçük çocukların, anne sütü veya mama ile beslenmeye devam edilmesini, çocuklar büyük ise ishale iyi gelen besinlerden yani yoğurt, pirinç suyu ve lapası, haşlanmış patates, çubuk kraker gibi hafif gıdalara yönlendirilmesini öneriyor.

Bu dönemde çocuğun şekerli gıdalardan uzak durmasının sağlanmasının da önemli bir nokta olduğunu savunan uzmanlar, çocuklar ayrıca ishal, kusma, ateş, mide krampları, iştah ve sıvı kaybı olarak görülen besin zehirlenmesine bağlı kusmalar da yaşayabileceğinin unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor. 

 Çeşitli bakterilerin ürediği yiyecekler, üzerinde mikrop barındıran ve yıkanmadan yenen meyve ve sebzeler, besin zehirlenmesine yol açabilen faktörlerden. Böyle besinlerin tüketimi mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Bu probleme daha çok katı gıdalarla beslenmeye başlayan bebek ve çocuklarda rastlanabiliyor.

Aslında kusma, her çocukta ve bebekte görülebilen genel bir problemdir. Fakat bazı durumlarda hastalık habercisi olabilir. Bunu belirleyen faktörse kusmanın şiddeti, miktarı ve zamanıdır. Bebeklerde görülebilen şiddetli kusmalar, sindirim sistemiyle ilgili hastalıkların sinyalini veriyor olabilir. Sindirim sistemi rahatsızlıklarının yanı sıra mide darlığı da fışkırarak kusmaya yol açabilir. Ayrıca reflü, yetişkinlerde olduğu kadar 1 yaş altındaki bebeklerde de sıkça görülebilir.


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