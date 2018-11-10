İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!

Uzun zamandan beri ege'deki tescilli Türk adalarının Yunanistan tarafından sessizce işgal edildiğine dair gelen haberlere bunudamı yaptılar dedirtecek bir gelişme yaşanıyor. Fener Patriği bu adalarda yaptırılan küçük kiliselere papaz gönderdiği ve adalara dini kimlik vermeye çalıştığı iddia edildi.

FENER PATRİĞİ ENTRİKALAR PEŞİNDE

Türk Ortodoks Patrithanesi temsilcisi Sevgi Erenerol, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Yunan işgali altında olan Ege'deki bazı adalardaki kiliselere papaz görevlendirdiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

18 TÜRK ADASI İŞGAL ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçe'de Yunanistan tarafından işgal edilen 18 ada arasında yer alan Bulamaç, Eşek, Koyun, Sakarcılar, Keçi, Marathi adalarına kilise inşa edildiği ve bu ibadethanelere Türkiye'deki Fener Rum Kilisesi tarafından din adamları ve papazlar görevlendirildiği iddia edildi.

PAPAZLARI ADALARA BARTHOLOMEOS YOLLUYOR

Türkiye'de faaliyet gösteren bir kurumun Yunanistan tarafından işgal edilen topraklardaki kiliseye din adamı görevlendirilmesinin suç olduğunu öne süren ve bu konuda Cumhuriyet Savcılığına dilekçe veren Türk Ortodoks Patrikliği temsilcisi Sevgi Erenerol, ortada büyük bir skandalın yaşandığın bu duruma sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

PAPAZLARIN PARASINI FENER PATRİKHANESİ ÖDÜYOR

Fener Patrikhanesinin bölgede bir ekümeniklik iddiası ile ortodoks hristiyanlar üzerinde tahakküm kurma iddialarının sürdüğüne dikkat çeken Erenerol, "Bu papazların paralarını ve giderlerini kim karşılıyor. Bu organizasyon Fener Patrikhanesi tarafından gerçekleştiriliyor. Devletimizin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğine inandığımız ve milli menfaatlerimizin, topraklarımızın bütünlüğünün korunması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulunduk" dedi.