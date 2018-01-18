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İşçileri taşıyan otobüs alev aldı, 52 kişi yanarak öldü
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

İşçileri taşıyan otobüs alev aldı, 52 kişi yanarak öldü

Kazakistan'da içinde Özbek işçilerin bulunduğu bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. 52 kişinin yanarak öldüğü olayda yalnızca 5 kişi kurtulabildi.

Orta Asya ülkesi Kazakistan'da duyanların tüylerini diken diken eden bir olay yaşandı. Özbek işçileri taşıyan yolcu otobüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alması sonucu, otobüste bulunan yolculardan 52'si yanarak feci şekilde can verdi. Cehennem otobüsünden yalnızca 5 kişi kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Kazakistan'ın kuzeybatısındaki Aktöbe kentinde meydana geldi. Kazakistan üzerinden Rusya'ya çalışmak için giden Özbek işçileri bulunduğu otobüs, seyir halindeyken bir anda alevler içinde kaldı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüste bulunan yolculardan yalnızca 5'i hayatta kalırken, 52 Özbek yolcu yanarak can verdi.

Otobüs ülkenin kuzeybatısındaki Aktöbe'de yerel saatle 10.30'da yandı. Aktöbe Özbekistan sınırına hayil yakın bir konumda.

Ölenlerin tümünün Özbekistan vatandaşı olduğu bildiriliyor. Feci şekilde hayatını kaybedenler, Kazakistan'dan Rusya'ya çalışmaya giden göçmen Özbek işçiler.


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