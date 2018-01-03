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İşçi ve memura yeni yılda yapılacak zam oranları belli oldu
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Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

İşçi ve memura yeni yılda yapılacak zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre işçi ve memur emeklilerinin 2018'de alacağı zam farkı rakamları da belli oldu.

Türkiye'de işçi ve memur emeklilerinin gözü kulağı TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarında. Beklenen açıklamayı bu sabah saatlerinde yapan TÜİK verilerine göre işçi ve memur emeklilerine yeni yılda ödenecek enflasyon farkı belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından işçi ve memur emeklilerinin alacağı zamlar da kamuoyu ile paylaşıldı.

Sayıları 6 milyonun üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında en düşük yüzde 5.69 maaş zammı alacak. 2.5 milyon ile 1.7 milyon memur emeklisi ise yüzde 4 toplu sözleşme farkı alacak ve buna ek olarak yüzde 1.69 enflasyon farkı alacak.

2018 MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARINDA SON DURUM

Enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasının ardından işçi ve memur emeklileri yeni yılda maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Buna göre 2018'de en düşük memur maaşı 1.871 TL'den 1.978 TL'ye yükseldi. En düşük SSK emekli maaşı ise 2017 Haziran-Aralık döneminde yüzde 5.69'luk enflasyon zammı ile 1485 TL'den 1569 TL'ye yükselecek.  En düşük Esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 5,69'luk artışla ise 1330 liradan 1409 liraya çıkacak.

 

 


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