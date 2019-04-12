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İş bulma vaadiyle yurt dışından geldiler, fuhuşa zorlandılar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Armoni BAYAR

İş bulma vaadiyle yurt dışından geldiler, fuhuşa zorlandılar

Antalya Side'de alınan ihbar üzerine Jandarma'nın yaptığı operasyonla 17 kadın kurtarıldı, 10 kişi tutuklandı.

Bazı kişilerin yurt dışından iş bulma vaadiyle getirdiği kadınları fuhşa zorladığı yönündeki ihbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. 

S.F. liderliğinde kurulan suç örgütünün, yurt dışından bakıcılık gibi çeşitli işlerde çalışmak üzere getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin kadınların pasaportlarına el koydukları ve senet imzalatarak borçlandırdıkları ortaya çıktı. Fuhşa zorlanan kadınlardan istemeyenlere psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandığı tespit edildi.

Kurtarılan 10 kadının jandarma tarafından ülkelerine dönmesi sağlandı.

 


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